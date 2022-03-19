СК пообещал установить всех причастных к преступлениям в Донбассе

Следственный комитет пообещал установить всех причастных к преступлениям в Донбассе

Следственный комитет России (СК) пообещал установить всех причастных к совершению преступлений на территории Донбасса. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Все причастные к совершению преступлений на территории Донбасса буду установлены и привлечены к ответственности», — заявили в СК. Отмечается, что ведомство совместно с правоохранительными органами Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) намерено установить все обстоятельства преступлений. Необходимые доказательства их совершения у СК уже есть, отмечается в сообщении.

«Несмотря ни на какие препятствия со стороны международного сообщества, все причастные к жестоким преступлениям против мирных жителей Донбасса будут установлены и, безусловно, понесут заслуженное наказание», — отмечается в заявлении.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил ускорить работу по сбору доказательств по фактам совершения украинскими военными преступлений на территории Донбасса, в результате которых погибли и получили ранения мирные жители, а также российские военнослужащие.

В СК заявили, что с начала спецоперации на Украине было возбуждено более 80 уголовных дел, в том числе по составам преступлений, предусмотренных статьей 357 УК РФ (геноцид), статьей 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации), и по ряду других.