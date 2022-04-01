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В России после падения наледи с крыши умерла школьница

В Перми умерла 15-летняя школьница после падения на нее наледи с крыши жилого дома

Фото: Globallookpress.com

В Перми 15-летняя школьница умерла после падения на нее наледи с крыши жилого дома. Об этом сообщает ТАСС.

24 марта в российском городе снег и лед с крыши упали на девочку, возвращавшуюся домой после школы. Пострадавшую госпитализировали с многочисленными травмами, она находилась в реанимации. 1 апреля в пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края сообщили, что пациентка скончалась.

Управление Следственного комитета России по региону возбудило уголовное дело в отношении руководителя управляющей компании, которая должна была убрать снег и наледь с крыши. Следователь настаивал на мере пресечения для обвиняемого в виде заключения под стражу, однако суд избрал меру пресечения в виде денежного залога в сумме 1,5 миллиона рублей.

Ранее 1 апреля сообщалось, что в Новосибирске глыба льда обрушилась на голову женщине. Очевидцы вызвали скорую помощь, и пострадавшую отправили в больницу с травмой головы. Подробности о состоянии пациентки не сообщаются.

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Нина Ташевская
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