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Рухнувшая глыба льда отправила россиянку в больницу

В Новосибирске глыба льда с крыши рухнула на голову женщине и отправила ее в больницу

Кадр: РЕН ТВ

В Новосибирске глыба льда обрушилась на голову женщине. Видео происшествия появилось в социальных сетях, пишут «Известия».

Инцидент случился между домами №12 и №14 на проспекте Маркса. На кадрах видно, как наледь с массой снега падает на прохожую и сбивает ее с ног. Очевидцы вызвали скорую помощь, и россиянку отправили в больницу с травмой головы. Подробности о состоянии пострадавшей не сообщаются.

В начале февраля в Подмосковье госпитализировали женщину с двумя детьми после падения сосулек с крыши. 25-летняя жительница Балашихи и двое детей пяти и восьми лет попали в больницу с черепно-мозговыми травмами. Инцидент произошел в центре города. Управление Следственного комитета по Московской области возбудило уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Позже в том же месяце глыба льда обрушилась на двух детей в татарстанском городе Бугульме. Девочку двух лет и ее семилетнего брата придавило льдом и снегом, когда мать выводила их из подъезда на улицу. У обоих детей диагностировали сотрясение мозга и многочисленные травмы.

Нина Ташевская
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