Глыба льда упала на двух российских детей

В татарстанском городе Бугульма глыба льда с крыши упала на двоих детей. От обрушившейся наледи оба ребенка получили серьезные травмы, сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

Инцидент произошел рядом с домом номер 10 по улице Константина Циолковского. Девочку двух лет и ее семилетнего брата придавило льдом и снегом, когда мать выводила их из подъезда на улицу. На место происшествия приехала скорая помощь — детей экстренно транспортировали в Центральную районную больницу.

У девочки врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, травму живота и позвоночника, а у мальчика — перелом таза, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

В декабре 2021 года лед с крыши упал на голову жительницы Санкт-Петербурга. 49-летняя женщина пострадала от схода осадков на проспекте Елизарова. Россиянку госпитализировали в удовлетворительном состоянии. По словам врачей, у нее диагностировали сотрясение головного мозга, серьезный ушиб темени и гематому на лбу.