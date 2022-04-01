Владелец франшиз «Сумерки» и «Джон Уик» перестанет выпускать фильмы в России

Владеющая франшизами «Сумерки» и «Джон Уик» студия перестанет выпускать фильмы в России

Студия Lionsgate, владеющая франшизами «Сумерки», «Голодные игры» и «Джон Уик», перестанет выпускать свои фильмы в России. Об этом «Бюллетеню кинопрокатчика» сообщил Павел Верещагин, директор по кинопрокату компании «Централ Партнершип», с которой Lionsgate заключил эксклюзивный договор на показ картин.

«Lionsgate является крупной студией, и она так же, как и другие американские компании, поставила выход своих релизов в России на паузу», — заявил Верещагин. Он отметил, что зарубежные студии хотели бы вернуться и сожалеют о произошедшем. По его словам, отечественные прокатчики ждут, «когда закончится горячая фаза спецоперации, чтобы появилась хоть какая-то возможность говорить о том, когда Paramount и Lionsgate возобновят прокат своих картин».

В начале марта американские студии начали отказываться от проката своих фильмов в России. К ограничениям присоединились такие корпорации, как The Walt Disney Company, Sony Pictures, Universal Pictures и Paramount Pictures. Студия Warner Bros. отменила выход картины «Бэтмен» в российских кинотеатрах за день до официальной премьеры.