Лидер Maroon 5 купил бывший дом звезды сериала «Парки и зоны отдыха»

Певец Адам Левин купил бывший дом актера Роба Лоу за 52 миллиона долларов

Лидер поп-группы Maroon 5 Адам Левин и его жена Беати Принслу купили бывший дом звезды сериала «Парки и зоны отдыха» Роба Лоу. Пара заплатила за недвижимость в калифорнийском городе Монтесито 52 миллиона долларов, сообщает Dirt.

Поместье было построено в 2009 году по проекту архитектора Дона Нутли для Лоу и его семьи. Актер владел им до 2020 года, а затем продал бизнесмену Джеку МакГинли. Объект не выставляли на открытые торги, поэтому неизвестно, изменил ли последний владелец внешний вид особняка. Согласно данным за 2020 год, внутри дома площадью 929 квадратных метров шесть спален, восемь ванных комнат и три отдельные уборные. Их дополняют большая кухня, кинотеатр, игровая комната и несколько гостиных с выходом на террасы.

Помимо основного здания, на участке в 137,5 сотки имеются постройка для гостей с двумя спальнями и двумя ванными и домик у бассейна с еще одной спальней и ванной. Также на территории поместья располагаются мощеная парковка, открытая гостиная с массивным каменным камином, просторная лужайка и теннисный корт.

В марте Левин и Принслоу продали свое лос-анджелесское поместье за 57,5 миллиона долларов — на 25,5 миллиона дороже, чем пара заплатила за него актерам Бену Аффлеку и Дженифер Гарнер в 2019 году. На участке находятся три здания: основной дом, гостевой, а также постройка с офисом и пространством для занятия йогой.