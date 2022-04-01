Силы ЛНР блокировали окраины двух населенных пунктов

Силы ЛНР блокировали северные окраины Кременной и восточные окраины Метелкино

Силы Луганской народной республики (ЛНР) блокировали окраины двух населенных пунктов. Об этом во время брифинга сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

По словам представителя Минобороны, подразделения ЛНР блокировали северные окраины населенного пункта Кременная и восточные окраины Метелкино.

В ведомстве добавили, что за минувшую ночь были уничтожены до 40 украинских военных, действовавших в составе 57-й отдельной мотопехотной бригады, а также одна батарея артиллерии, две БМП и четыре автомобиля.

Ранее в Минобороны России сообщили, что российские Вооруженные силы (ВС) с помощью высокоточного оружия воздушного базирования уничтожили шесть военных объектов на Украине, включая пять складов с боеприпасами. Отмечается, что они находились в Богуславском, Крестище, Резникове и Великой Новоселке.