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Минобороны сообщило об уничтожении шести военных объектов на Украине

В Минобороны сообщили, что ВС РФ уничтожили шесть военных объектов на Украине

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России с помощью высокоточного оружия воздушного базирования уничтожили шесть военных объектов на Украине, включая пять складов с боеприпасами. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По данным ведомства, военные объекты находились в Богуславском, Крестище, Резникове, Великой Новоселке. Также ВС России уничтожили склад горюче-смазочных материалов.

29 марта министерство обороны России приняло решение сократить военную активность на киевском и черниговском направлениях в связи с продвижением в переговорном процессе между двумя странами.

Кроме того, глава Минобороны Сергей Шойгу заявил о нанесении украинской армии существенного урона — это позволяет сосредоточиться на освобождении Донбасса, отметил он. Министр также доложил о выполнении ключевых задач первого этапа спецоперации.

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Сергей Истомин
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