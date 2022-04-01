Минобороны сообщило об уничтожении шести военных объектов на Украине

В Минобороны сообщили, что ВС РФ уничтожили шесть военных объектов на Украине

Вооруженные силы (ВС) России с помощью высокоточного оружия воздушного базирования уничтожили шесть военных объектов на Украине, включая пять складов с боеприпасами. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По данным ведомства, военные объекты находились в Богуславском, Крестище, Резникове, Великой Новоселке. Также ВС России уничтожили склад горюче-смазочных материалов.

29 марта министерство обороны России приняло решение сократить военную активность на киевском и черниговском направлениях в связи с продвижением в переговорном процессе между двумя странами.

Кроме того, глава Минобороны Сергей Шойгу заявил о нанесении украинской армии существенного урона — это позволяет сосредоточиться на освобождении Донбасса, отметил он. Министр также доложил о выполнении ключевых задач первого этапа спецоперации.