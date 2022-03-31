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Минобороны сообщило об уничтожении 18 украинских беспилотников российскими ПВО

Минобороны сообщило, что российские средства ПВО сбили в воздухе 18 беспилотников ВСУ

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Средства противовоздушной обороны (ПВО) Воздушно-космических сил (ВКС) России за 30 марта сбили в воздухе 18 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, среди ликвидированных беспилотников один — «Байрактар-ТБ2», его сбили в районе Безымянное. Беспилотные летательные аппараты были уничтожены в окрестностях населенных пунктов Вербовое, Докучаевск, Черников и в других поселениях.

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Помимо этого, Конашенков доложил, что за минувшие сутки российские военные уничтожили 52 военных объекта, которые располагались на территории Украины.

Ранее министерство обороны поделилось кадрами уничтожения ударными вертолетами Ка-52 огневых позиций украинской бронетехники. В ведомстве добавили, что экипажи вертолетов выполнили пуски ракет с малых высот и уничтожили замаскированный пункт управления ВСУ.

29 марта Минобороны России приняло решение сократить военную активность на киевском и черниговском направлениях в связи с тем, что «переговоры с Украиной переходят в практическую плоскость». В этот же день министр обороны Сергей Шойгу заявил о нанесении украинской армии существенного урона — это позволяет сосредоточиться на освобождении Донбасса, подчеркнул он. Глава ведомства также доложил о выполнении основных задач первого этапа спецоперации.

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Анастасия Шейкина
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