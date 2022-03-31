Минобороны показало уничтожение вертолетами Ка-52 укрепленных позиций ВСУ

Минобороны опубликовало кадры ликвидации украинских опорных пунктов вертолетами Ка-52

Ударные вертолеты Ка-52 Воздушно-космических сил (ВКС) России ликвидировали огневые позиции бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующие кадры Минобороны представило журналистам, они есть в распоряжении «Ленты.ру».

«Экипажи армейской авиации выполнили пуски управляемых и направляемых ракет парами с малых высот, уничтожив замаскированный пункт управления и опорный пункт подразделений ВСУ», — сообщили в ведомстве.

Там добавили, что точными ударами удалось уничтожить бронетехнику и живую силу ВСУ. Результаты ликвидации укрепленных позиций фиксировались средствами объективного контроля.

Вертолеты Ка-52 принадлежат армейской авиации, которая в ходе проведения спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины сопровождает колонны, уничтожает бронетехнику и доставляет десант, а также занимается авиационной поддержкой подразделений, которые выполняют поставленные в ходе операции задачи.

Ранее Министерство обороны показало кадры уничтожения украинского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук-М1». В ведомстве доложили, что до ликвидации цель была зафиксирована с помощью беспилотника.

Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции по защите республик Донбасса 24 февраля. Впоследствии он не раз заявлял, что операция проходит строго в соответствии с графиком. Его слова 29 марта подтвердил министр обороны Сергей Шойгу, подчеркнув, что основные задачи первого этапа спецоперации выполнены.