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Минобороны России показало кадры уничтожения украинского ЗРК «Бук»

Минобороны РФ опубликовало видео с моментом уничтожения украинского ЗРАК «Бук-М1»

Министерство обороны России показало кадры, на которых запечатлено уничтожение украинского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук-М1». Соответствующее видео опубликовала «Газета.ru».

На кадрах зафиксирован момент объективного контроля уничтожения цели, которая сначала была зафиксирована с беспилотного летательного аппарата (БПЛА), а потом по ней был проведен удар высокоточным оружием.

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Ранее, 30 марта, Минобороны России опубликовало видео с уничтоженной зенитно-ракетной системой С-300, которая принадлежала Вооруженным силам Украины (ВСУ). В результате удара ликвидировали как пусковые установки, так и транспортно-заряжающие машины с боекомплектом.

24 февраля началась специальная операция России в Донбассе, которая последовала как реакция РФ на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Никита Абрамов
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