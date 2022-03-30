Минобороны России показало кадры уничтожения украинского ЗРК «Бук»
Министерство обороны России показало кадры, на которых запечатлено уничтожение украинского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук-М1». Соответствующее видео опубликовала «Газета.ru».
На кадрах зафиксирован момент объективного контроля уничтожения цели, которая сначала была зафиксирована с беспилотного летательного аппарата (БПЛА), а потом по ней был проведен удар высокоточным оружием.
Ранее, 30 марта, Минобороны России опубликовало видео с уничтоженной зенитно-ракетной системой С-300, которая принадлежала Вооруженным силам Украины (ВСУ). В результате удара ликвидировали как пусковые установки, так и транспортно-заряжающие машины с боекомплектом.
24 февраля началась специальная операция России в Донбассе, которая последовала как реакция РФ на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).