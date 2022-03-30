Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Минобороны показало уничтоженную украинскую зенитно-ракетную систему С-300

Минобороны опубликовало видео с уничтоженной украинской зенитно-ракетной системы С-300

Министерство обороны России опубликовало видео с уничтоженной зенитно-ракетной системы С-300, которая принадлежала Вооруженным силам Украины (ВСУ). Соответствующими кадрами ведомство поделилось с журналистами, они есть в распоряжении «Ленты.ру».

«Координаты пусковых позиций зенитно-ракетных комплексов были установлены средствами радиотехнической разведки. После чего по позициям был нанесен удар ракетным высокоточным оружием», — сообщили в Минобороны. Там добавили, что в результате точного удара были ликвидированы пусковые установки, а также транспортно-заряжающие машины с боекомплектом.

Ранее Минобороны показало кадры уничтожения украинского беспилотного летательного аппарата с помощью ракетно-пушечного комплекса «Панцирь». Ведомство доложило, что ликвидированный беспилотник нес под крылом авиабомбу и мины калибра 82 миллиметра.

Накануне министр обороны Сергей Шойгу заявил, что основные задачи первого этапа операции по демилитаризации и денацификации Украины выполнены. Он подчеркнул, что операция будет продолжена до достижения поставленных целей. 29 марта ведомство также приняло решение сократить военную активность на киевском и черниговском направлениях в связи с тем, что «переговоры с Украиной переходят в практическую плоскость».

Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
«Газпром» объяснил падение до нуля поставок по газопроводу «Ямал-Европа»
В России начали активно перепродавать лекарства через интернет
Москвичей предупредили о сильном снегопаде в выходные
Россияне и белорусы во Франции начали сбор подписей ради борьбы с дискриминацией
Завезенные в Якутию верблюды адаптировались к арктической зиме
Минобороны показало уничтоженную украинскую зенитно-ракетную систему С-300
Европе предрекли болезненные последствия при отказе от газа из России
Семья экс-министра сельского хозяйства стала крупнейшим землевладельцем России
Перечислены необычные уловки автоподставщиков
Выглядящая вдвое моложе своего возраста женщина поделилась секретом молодости
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.