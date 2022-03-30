Минобороны показало уничтоженную украинскую зенитно-ракетную систему С-300

Минобороны опубликовало видео с уничтоженной украинской зенитно-ракетной системы С-300

Министерство обороны России опубликовало видео с уничтоженной зенитно-ракетной системы С-300, которая принадлежала Вооруженным силам Украины (ВСУ). Соответствующими кадрами ведомство поделилось с журналистами, они есть в распоряжении «Ленты.ру».

«Координаты пусковых позиций зенитно-ракетных комплексов были установлены средствами радиотехнической разведки. После чего по позициям был нанесен удар ракетным высокоточным оружием», — сообщили в Минобороны. Там добавили, что в результате точного удара были ликвидированы пусковые установки, а также транспортно-заряжающие машины с боекомплектом.

Ранее Минобороны показало кадры уничтожения украинского беспилотного летательного аппарата с помощью ракетно-пушечного комплекса «Панцирь». Ведомство доложило, что ликвидированный беспилотник нес под крылом авиабомбу и мины калибра 82 миллиметра.

Накануне министр обороны Сергей Шойгу заявил, что основные задачи первого этапа операции по демилитаризации и денацификации Украины выполнены. Он подчеркнул, что операция будет продолжена до достижения поставленных целей. 29 марта ведомство также приняло решение сократить военную активность на киевском и черниговском направлениях в связи с тем, что «переговоры с Украиной переходят в практическую плоскость».