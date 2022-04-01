Известный американский актер решил избавиться от холостяцкого жилища

Американский актер Майкл Б. Джордан решил продать дом в Голливуде

Известный американский актер Майкл Б. Джордан выставил на продажу дом на Голливудских холмах. Об этом сообщает Dirt.

Звезда фильмов «Черная Пантера» и «Крид», похоже, решил избавиться от холостяцкого жилища, чтобы жить вместе со своей подругой, моделью Лори Харви. Здание было построено в 1997 году, позже в нем провели капитальный ремонт.

Выставленный на продажу дом Джордан купил за 5,8 миллиона долларов в конце 2019 года и теперь хочет продать его за 7 миллионов. Соседями нового владельца особняка будут Леди Гага, Роберт Паттинсон и Найл Хоран.

К дому, который отлично подойдет любителям развлечений, ведет длинная закрытая подъездная дорожка. Покрытая густым лесом территория площадью более 4000 квадратных метров напоминает курорт. Здесь есть 15-метровый бассейн, огромная гидромассажная ванна и открытая кухня с баром и барбекю. Особое удовольствие доставит прогулка по зеленой территории до фонтана с водопадом.

Здание с деревянными элементами площадью 446 квадратных метров украшает лепнина. В светлом доме обустроены три спальни и пять ванных комнат. В роскошной хозяйской спальне есть камин, зона отдыха, балкон и гардеробная. У основной ванны тоже есть собственный балкон. В доме есть бассейн, комната для йоги на мансарде и кинозал. В изысканно оформленной кухне предусмотрена дровяная печь для пиццы. Стеклянные двери из гостиной приведут на задний двор, где можно поесть на свежем воздухе.

До покупки этого дома Джордан жил со своими родителями в большом особняке в районе Шерман-Оукс Лос-Анджелеса, который приобрел в 2015 году за 1,7 миллиона долларов и владельцем которого он остается до сих пор.