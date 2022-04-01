Раскрыто влияние спецоперации на российское производство

Reuters: производственная активность в России упала почти до двухлетнего минимума

Производственная активность в России в марте сокращалась самыми быстрыми темпами с пандемийного мая 2020 года, пишет Reuters. Такое влияние на российское производство оказало резкое увеличение сроков доставки и нехватка материалов, начавшиеся после начала спецоперации на Украине.

Российский индекс производственной активности (PMI), составленный S&P Global, за месяц упал с 48,6 до 44,1 пункта. При этом снижение производства фиксируется уже тогда, когда показатель опускается ниже отметки 50,0. В S&P также сообщили, что производства в России зафиксировали очередное ухудшение показателей работы поставщиков.

«Время выполнения заказа значительно увеличилось, и этот показатель стал рекордно низким из-за острой нехватки материалов», — указано в сообщении.

Российские компании также заявили, что дефицит сырья не позволяет им пополнять свои запасы. Кроме того, рост отпускных цен в России назван в исследовании S&P самым быстрым за всю историю наблюдений, а скачок цен на производственные ресурсы оказался самым резким с сентября 1997 года, когда компания начала их исследовать. Аналитики также раскрыли последствия геополитической напряженности для российского рынка труда.

По оценке S&P, занятость в стране снижается второй месяц подряд из-за падения спроса и сокращения числа новых заказов. Количество рабочих мест сокращается самыми высокими темпами с июля 2020 года. Отечественный сервис SuperJob также подсчитал, что после начала спецоперации число вакансий в России снизилось в среднем на 11 процентных пунктов.