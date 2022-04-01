В Казани стартовал конкурс на разработку эскизного проекта соборной мечети

Международный конкурс поможет выбрать эскизный проект соборной мечети в Казани

В Казани стартовал международный конкурс на эскизный проект соборной мечети. Организатором конкурса стал Республиканский фонд содействия духовно-нравственному развитию общества «Игелек-Доброта», об этом порталу «Чистополь-информ» рассказал исполнительный директор фонда Ильнур Рахимов.

Согласно имеющимся данным, принимать заявки от желающих будут на протяжении трех месяцев. Имена троих призеров планируется назвать 8 июля. Обладатель первого места получит денежный приз в размере 2,5 миллионов рублей, второе и третье места подразумевают вознаграждение в размере одного миллиона и 500 тысяч рублей соответственно.

Посоревноваться в мастерстве смогут международные, российские и татарстанские команды архитекторов. Оценивать представленные работы будет специальная комиссия, в которую войдут ведущие архитекторы, представители мусульманского духовенства, органов государственной и муниципальной власти, а также профильные специалисты.

Ранее сообщалось, что власти Кабардино-Балкарии объявили конкурс на лучший сувенир к 100-летию республики, которое будет отмечаться в 2022 году. Отмечалось, что желающие смогут принять участие в конкурсе в таких номинациях, как изделие декоративно-прикладного искусства, гастрономический сувенир, сувенир события, туристический сувенир и подарочная упаковка.

