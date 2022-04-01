Минобороны сообщило о поражении 52 военных объектов Украины

Минобороны сообщило, что российская авиация за ночь поразила 52 военных объекта Украины

Российской оперативно-тактической авиацией за ночь были поражены 52 военных объекта Украины. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

В ведомстве добавили, что подразделения Луганской народной республики (ЛНР) блокировали северные окраины населенного пункта Кременная и восточные окраины Метелкино. За минувшую ночь было уничтожено до 40 украинских националистов, которые действовали в составе 57 отдельной мотопехотной бригады.

Кроме того, высокоточным оружием воздушного базирования были уничтожены шесть военных украинских объектов, включая пять складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в Богуславском, Крестище, Резникове и Великой Новоселке.

По информации Минобороны, средствами противовоздушной обороны российских Воздушно-космических сил (ВКС) сбиты один украинский вертолет Ми-8 и восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах Лисичанск, Донецк, Чернигов, Корсунь и Новомихайловское, а также «Байрактар ТБ-2» в районе Ваховка.

Ранее в ведомстве сообщили, что в Черниговской области российское подразделение специального назначения захватило группу модернизированных танков Т-64. По данным министерства, экипажи ВСУ отошли без сопротивления при приближении подразделений Вооруженных сил (ВС) России.