В Черниговской области спецназ захватил модернизированные танки ВСУ Т-64

В Черниговской области российское подразделение специального назначения захватило группу модернизированных танков Т-64. Об этом свидетельствует опубликованная Министерством обороны видеозапись, передает ТАСС.

«В отличие от базовых боевых машин, эти танки оборудованы ночными тепловизионными прицелами и наблюдательными приборами, а также средствами связи и навигации натовского образца», — сообщили в министерстве.

Там доложили, что экипажи ВСУ отошли без сопротивления при приближении подразделений Вооруженных сил (ВС) России.

Ранее Минобороны показало, как российский беспилотник ликвидировал реактивные системы залпового огня Вооруженных сил Украины (ВСУ) высокоточным оружием. По данным министерства, украинские системы залпового огня были спрятаны в городской промышленной застройке.

Накануне министерство обороны сообщило, что в США из украинских лабораторий, где проводились биологические эксперименты, вывезли целую «коллекцию» вирусов. Во время спецоперации российским военным удалось прекратить деятельность пяти биолабораторий.