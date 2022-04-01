Минобороны показало уничтожение систем залпового огня ВСУ беспилотником

Минобороны опубликовало кадры уничтожения украинских систем залпового огня беспилотником

Российский беспилотник ликвидировал реактивные системы залпового огня Вооруженных сил Украины (ВСУ) высокоточным оружием. Соответствующими кадрами Министерство обороны поделилось с журналистами, их публикует ТАСС.

В ведомстве добавили, что украинские системы залпового огня были спрятаны в городской промышленной застройке.

Ранее Минобороны показало кадры ликвидации укрепленных позиций Украины вертолетами Ка-52. Ведомство доложило, что точными ударами удалось уничтожить бронетехнику и живую силу ВСУ.

29 марта Минобороны России приняло решение сократить военную активность на киевском и черниговском направлениях в связи с продвижением в переговорном процессе между Украиной и Россией. В этот же день министр обороны Сергей Шойгу заявил о нанесении украинской армии существенного урона — это позволяет сосредоточиться на освобождении Донбасса, подчеркнул он. Глава ведомства также доложил о выполнении основных задач первого этапа спецоперации.