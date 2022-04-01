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Бывшего главу спецслужбы Молдавии арестовали

Экс-глава Службы информации и безопасности Молдавии Ботнарь арестован на 25 суток
Василий Ботнарь

Василий Ботнарь. Кадр: TV8 / YouTube

Бывший директор Службы информации и безопасности Молдавии Василий Ботнарь арестован на 25 суток по уголовному делу о незаконном обогащении. Об этом сообщает Noi.md.

Решении о заключении экс-главы спецслужбы под стражу принял суд в Кишиневе.

По данным прокуратуры, Ботнарь в 2014-2019 годах, занимая ответственные посты, пытался скрыть свои незаконные доходы. Для этого он покупал движимое и недвижимое имущество через посредников и фиктивно оформлял права собственности на родственников и доверенных лиц.

29 марта дома у бывшего директора службы безопасности прошел обыск.

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София Сарджвеладзе
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