Бывшего главу спецслужбы Молдавии арестовали

Экс-глава Службы информации и безопасности Молдавии Ботнарь арестован на 25 суток

Бывший директор Службы информации и безопасности Молдавии Василий Ботнарь арестован на 25 суток по уголовному делу о незаконном обогащении. Об этом сообщает Noi.md.

Решении о заключении экс-главы спецслужбы под стражу принял суд в Кишиневе.

По данным прокуратуры, Ботнарь в 2014-2019 годах, занимая ответственные посты, пытался скрыть свои незаконные доходы. Для этого он покупал движимое и недвижимое имущество через посредников и фиктивно оформлял права собственности на родственников и доверенных лиц.

29 марта дома у бывшего директора службы безопасности прошел обыск.