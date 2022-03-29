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К бывшему главе молдавской спецслужбы пришли с обыском

В Молдавии силовики пришли с обыском к экс-главе Службы информации и безопасности Ботнарю

Фото: Unsplash

В Молдавии силовики пришли с обыском к бывшему главе Службы информации и безопасности Василию Ботнарю. Об этом сообщает Point.md.

Обыски проходят в доме экс-руководителя спецслужбы в рамках уголовного дела о незаконном обогащении, рассказала пресс-секретарь Генпрокуратуры Мариана Керпек.

В конце прошлого года бывший президент Молдавии Игорь Додон стал подозреваемым по уголовному делу о хищении 12 миллионов долларов. Дело касается закупок электроэнергии.

Сам Додон заявил, что «власти решили запустить дымовую завесу, чтобы отвлечь население от проблем».

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София Сарджвеладзе
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