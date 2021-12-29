Додон стал подозреваемым по делу о хищении 12 миллионов долларов

Бывший президент Молдавии Игорь Додон стал подозреваемым по уголовному делу о хищении 12 миллионов долларов. Об этом он сообщил после допроса в Генпрокуратуре республики, передает РИА Новости.

Дело, по которому Додон признан подозреваемым, касается закупок электроэнергии. По данным Генпрокуратуры, в начале 2008 года руководители государственной компании Energocom реализовали преступную схему. Путем необоснованного увеличения закупочной цены импортируемой электроэнергии им удалось присвоить государственные средства в размере 11,9 миллиона долларов. В сговоре участвовали сотрудники Министерства экономики и инфраструктуры, а также Национального агентства по регулированию.

Сам Додон утверждал, что власти не смогли найти на него ничего подозрительного, поэтому «решили вспомнить старое, давно изученное и не раз опровергнутое дело».

«Власти решили запустить дымовую завесу, чтобы отвлечь население от проблем», — заявил экс-президент.

Игорь Додон проиграл президентские выборы в ноябре 2020 года. Во втором туре он набрал 42,25 процента голосов, а бывший премьер-министр Майя Санду — 57,75 процента.