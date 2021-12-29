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Додон стал подозреваемым по делу о хищении 12 миллионов долларов

Экс-президент Молдавии Игорь Додон после допроса признан подозреваемым по делу о хищении
Игорь Додон

Игорь Додон. Фото: Пресс-служба Президента РФ / Globallookpress.com

Бывший президент Молдавии Игорь Додон стал подозреваемым по уголовному делу о хищении 12 миллионов долларов. Об этом он сообщил после допроса в Генпрокуратуре республики, передает РИА Новости.

Дело, по которому Додон признан подозреваемым, касается закупок электроэнергии. По данным Генпрокуратуры, в начале 2008 года руководители государственной компании Energocom реализовали преступную схему. Путем необоснованного увеличения закупочной цены импортируемой электроэнергии им удалось присвоить государственные средства в размере 11,9 миллиона долларов. В сговоре участвовали сотрудники Министерства экономики и инфраструктуры, а также Национального агентства по регулированию.

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Сам Додон утверждал, что власти не смогли найти на него ничего подозрительного, поэтому «решили вспомнить старое, давно изученное и не раз опровергнутое дело».

«Власти решили запустить дымовую завесу, чтобы отвлечь население от проблем», — заявил экс-президент.

Игорь Додон проиграл президентские выборы в ноябре 2020 года. Во втором туре он набрал 42,25 процента голосов, а бывший премьер-министр Майя Санду — 57,75 процента.

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София Сарджвеладзе
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