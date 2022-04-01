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Конфликт группы мужчин на востоке Москвы закончился стрельбой

Мужчина пострадал в результате стрельбы на востоке Москвы

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Пять человек устроили стрельбу на востоке Москвы, один из них пострадал. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главного управления МВД по Москве.

Инцидент произошел в четверг, 31 марта, на 2-й Владимирской улице. По предварительным данным, мужчины поссорились на бытовой почве, после чего начали стрелять из травматического оружия. Один из участников конфликта был ранен. Его госпитализировали.

Злоумышленникам удалось скрыться. Сотрудники полиции устанавливают их личности и обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге вооруженный мужчина устроил стрельбу в баре и ранил россиянина. По данным полиции, подозреваемый первый раз пытался попасть в увеселительное заведение за полчаса до инцидента, но охрана его не пропустила. тогда, вооружившись пистолетом, он вернулся в компании мужчин и устроил стрельбу, которая закончилась ранением посетителя бара. Пули попали пострадавшему в руки, грудь и бедра. В больнице ему оказали помощь.

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Мария Рубникович
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