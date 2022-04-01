В новосибирском зоопарке родился детеныш краснокнижного гигантского муравьеда

В России второй раз за всю историю родился детеныш краснокнижного гигантского муравьеда

В Новосибирском зоопарке 11 марта родился детеныш краснокнижного гигантского муравьеда — это второй случай размножения данного вида муравьедов в России за всю историю. Об этом сообщается в официальной группе зоопарка во «ВКонтакте».

Кличку животному еще не дали, так как специалисты не до конца уверены в его поле. По словам биологов, новорожденный муравьед все время либо ест, либо спит на матери. Чтобы не напугать малыша, вольер с муравьедами временно закрыли для посетителей.

Ранее в марте в зоопарке Ижевска появились два новых сибирских бурундука по имени Чип и Дейл. Они живут в новой экспозиции в теплом помещении павильона «Страна обезьян». Специально для них построили вольер.