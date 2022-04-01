Доктор Мясников развеял миф о пользе популярного продукта

Врач Александр Мясников заявил, что купленные в магазинах йогурты вредны для организма

Врач и телеведущий Александр Мясников развеял миф о пользе фруктовых йогуртов, которые продаются в магазинах. В эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» он рассказал, что этот популярный продукт вреден для организма. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

По словам доктора, йогурт не явлется полезным продуктом. «Здесь пользы изначально нет. Все, что стоит месяцами в коробках, не содержит живых бактерий», — заявил он.

Специалист пояснил, что польза от йогурта есть только в том случае, когда он содержит живые бактерии. Однако йогурты, купленные в магазине, имеют в своем составе только трансжиры и сахар, подчеркнул врач. «И вообще пользы нет, так что я не понимаю, почему его относят к полезным продуктам, они изначально вредны», — добавил он.

Медик посоветовал вместо сладких йогуртов из магазинов употреблять кисломолочные продукты, такие как кефир. «Это крайне полезно для иммунитета, для пищеварения — сильнейшая вещь», — пояснил доктор.

Ранее Мясников назвал неожиданные свойства кофе. В эфире программы «О самом главном» он рассказал, что напиток снижает риск развития цирроза и рака печени, а также предотвращает возникновение инфаркта. Кроме того, специалист рекомендовал пить кофе гипертоникам.