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Минздрав назвал сроки регистрации назальной вакцины от коронавируса

Мурашко: назальная вакцина от коронавируса будет зарегистрирована в России в ближайшие дни
Михаил Мурашко

Михаил Мурашко. Фото: Globallookpress.com

Назальная форма вакцины от коронавируса будет зарегистрирована в России в ближайшие дни. Такие сроки назвал министр здравоохранения Михаил Мурашко. Его слова в пятницу, 1 апреля, приводит РИА Новости.

Министр подчеркнул, что безопасность и эффективность препарата уже подтверждена. После регистрации он будет добавлен в методические рекомендации по вакцинации, уточнил Мурашко.

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Ранее в марте директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщал, что назальная вакцина против COVID-19 будет использоваться в качестве бустера после вакцинации «Спутником V».

Он отметил также, что по результатам исследований будет принято решение о замене инъекционной вакцины на интраназальную. Глава центра имени Гамалеи добавил, что первые экспериментальные данные свидетельствуют о том, что назальная форма дает приличный титр антител. Это означает, что препарат хорошо защищает от коронавируса.

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Евгения Куликова
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