Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Россиянам назвали срок для накопления миллиона долларов

Россиянин со средней зарплатой мог бы заработать $1 млн за 191 год, показало исследование

Фото: Виктор Лисицын / Globallookpress.com

Россиянин, получающий среднюю по стране месячную зарплату, мог бы заработать миллион долларов почти за 200 лет, тогда как жителям Швейцарии понадобилось бы на такие накопления около 13 лет, а США — 23 года. Соответствующие сроки названы в исследовании Picodi.com (данные есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Компания ранжировала 102 страны мира, используя актуальные для каждого государства средние значения. На первых трех местах расположились Швейцария (13 лет 4 месяца), Австралия (20 лет 1 месяц), Сингапур (20 лет 2 месяца). В пятерке также Люксембург и США (20 лет и 4 месяца и 20 лет и 1 месяц соответственно).

Россия занимает 70-е место — срок, в который можно заработать миллион, оценивается в 191 год и 9 месяцев. Россиянам пришлось бы работать дольше, чем жителям Вьетнама на 69-й строчке (189 лет и 4 месяца), но чуть меньше, чем жителям Кении на 71-й (193 года и 7 месяцев). На последнем месте в рейтинге находится Уганда, жителям которой пришлось бы отложить зарплату за 500 лет.

Исследование основано на данных о размере средней заработной платы после вычета налогов и обязательных взносов с сайта numbeo.com, где сведения вносят пользователи со всего мира. Для конвертации использовался средний курс за март нынешнего года.

В конце марта Следственный комитет России назвал сумму задолженностей разных предприятий по зарплатам: она превысила 12 миллиардов рублей. В СКР рассказали, что самый значительный общий долг по зарплате был зафиксирован в Башкортостане, речь о сумме в 678 миллионов рублей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Камеры зафиксировали момент обстрела нефтебазы в Белгороде вертолетами ВСУ
В обстрелянную ВСУ Белгородскую область поставят бензин из соседних регионов
Восемь человек погибли в результате аварии на шахте в Сербии
Минобороны сообщило о захвате модернизированных украинских танков Т-64
Инвестор назвал эффективные методы сбережения денег
Раскрыта личность тайного возлюбленного Деми Мур
В МИД рассказали об экономии от выхода России из Совета Европы
Мосбиржа захотела вернуть клиентов из части иностранных государств
Минобороны сообщило о поражении 52 военных объектов Украины
Ведущая Первого канала прокомментировала отъезд Урганта из России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.