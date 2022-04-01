Россиянам назвали срок для накопления миллиона долларов

Россиянин со средней зарплатой мог бы заработать $1 млн за 191 год, показало исследование

Россиянин, получающий среднюю по стране месячную зарплату, мог бы заработать миллион долларов почти за 200 лет, тогда как жителям Швейцарии понадобилось бы на такие накопления около 13 лет, а США — 23 года. Соответствующие сроки названы в исследовании Picodi.com (данные есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Компания ранжировала 102 страны мира, используя актуальные для каждого государства средние значения. На первых трех местах расположились Швейцария (13 лет 4 месяца), Австралия (20 лет 1 месяц), Сингапур (20 лет 2 месяца). В пятерке также Люксембург и США (20 лет и 4 месяца и 20 лет и 1 месяц соответственно).

Россия занимает 70-е место — срок, в который можно заработать миллион, оценивается в 191 год и 9 месяцев. Россиянам пришлось бы работать дольше, чем жителям Вьетнама на 69-й строчке (189 лет и 4 месяца), но чуть меньше, чем жителям Кении на 71-й (193 года и 7 месяцев). На последнем месте в рейтинге находится Уганда, жителям которой пришлось бы отложить зарплату за 500 лет.

Исследование основано на данных о размере средней заработной платы после вычета налогов и обязательных взносов с сайта numbeo.com, где сведения вносят пользователи со всего мира. Для конвертации использовался средний курс за март нынешнего года.

В конце марта Следственный комитет России назвал сумму задолженностей разных предприятий по зарплатам: она превысила 12 миллиардов рублей. В СКР рассказали, что самый значительный общий долг по зарплате был зафиксирован в Башкортостане, речь о сумме в 678 миллионов рублей.