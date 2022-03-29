Стала известна сумма задолженности предприятий по зарплатам в России

В России задолженности предприятий по зарплатам превысили сумму в 12 миллиардов рублей

В России задолженность разных предприятий по зарплатам в целом превысила сумму в 12 миллиардов рублей. Об этом во вторник, 29 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России (СКР).

Уточняется, что глава СКР Александр Бастрыкин провел совещание касательно расследований фактов невыплаты зарплат гражданам. Роструду ранее стало известно, что на 1 марта этого года общая задолженность предприятий составила больше 12 миллиардов рублей.

В СКР рассказали, что самый значительный общий долг по зарплате был зафиксирован в Башкортостане. В регионе «невыполненные обязательства перед 9,5 тысячи работников составляют 678 миллионов рублей», пояснили в ведомстве. Помимо этого, проблемы с выплатами отмечаются и в Московском регионе. Затем существенные суммы задолженности есть в Санкт-Петербурге, Красноярском крае, Самарской и Саратовской областях.

В сообщении ведомства говорится, что по фактам невыплаты зарплаты в 2021-м следственным органам пришлось обратиться к суду в 762 делах. Были погашены задолженности в ходе расследования 783 дел по предприятиям. Уже на стадии следствия обвиняемые стороны возместили 3 миллиарда 877 миллионов рублей. В СКР добавили, что также был наложен арест на имущество подследственных, общая сумма составила 2,5 миллиарда рублей.

В заключение сказано, что применимые меры позволят возместить работникам предприятий ущерб по направленным в суд делам.

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