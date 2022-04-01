Звезда «Секса в большом городе» избавилась от квартиры в Нью-Йорке

Актриса Синтия Никсон продала квартиру в Нью-Йорке и переехала поближе к центру

Актриса из сериала «Секс в большом городе» Синтия Никсон избавилась от квартиры в Нью-Йорке, чтобы переехать поближе к центру города вместе с супругой. Звезда продала квартиру в здании в стиле лофт в квартале Гринвич-Виллидж, сообщает The New York Post.

Никсон купила квартиру на Бликер-стрит, в сердце Нохо (исторического района в Нижнем Манхэттене) в 2012 году. Новому владельцу, имя которого не известно, недвижимость досталась за 3,59 миллиона долларов (около 298 миллионов рублей). Помещение было на продаже лишь 20 дней, прежде чем его купили.

Дом на Бликер-стрит состоит из 23 квартир. Его жителям доступны терраса на крыше с грилем, помещение для хранения велосипедов, прачечная и «виртуальный швейцар». За ежемесячное обслуживание квартиранты платят чуть менее четырех тысяч долларов в месяц (около 332 тысяч рублей).

Помещение отличается высокими потолками — более трех метров. В одной из четырех спален есть гардеробная, а главная ванная комната «настолько большая, насколько это возможно в квартире в Нью-Йорке». Кроме того, в ней находятся два туалетных столика. Квартира также может похвастаться просторной столовой и «массой шкафов».

Синтия Никсон и ее супруга переехали на Восточную 32-ю улицу в квартал Кипс-Бей, где в 2021 году актриса купила четырехэтажный таунхаус за 4,4 миллиона долларов (около 365 миллионов рублей).