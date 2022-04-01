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Анонимный читатель вернул в библиотеку книгу анонимного автора спустя 48 лет

Библиотекарь Сюзанн Трау рассказала о возврате книги, просроченном на 50 лет

Фото: UCL Libraries

В Великобритании анонимный читатель вернул в библиотеку Университетского колледжа Лондона книгу на латинском языке спустя 48 лет. Об этом сообщает UPI.

Речь идет об издании пьесы Querolus («Угрюмец» в переводе с латинского), написанной анонимным автором на рубеже IV и V веков. «Дорогой библиотекарь, боюсь, этот возврат просрочен на 50 лет! Но все же, пожалуйста, не выбрасывайте книгу, раз уж я потратил время и силы, чтобы вернуть ее. Она, наверное, уже стала библиографической редкостью», — говорится в приложенной к книге записке.

Как рассказала библиотекарь Сюзанн Трау, она обнаружила неожиданный возврат, когда вышла на работу после полутора лет карантина из-за пандемии новой коронавирусной инфекции. «Приятно было, что к книге прилагалась записка, но я челюсть под стол уронила, когда прочла ее», — рассказала женщина, имея в виду время, которое понадобилось книге, чтобы вернуться на полку.

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Согласно библиотечным записям, книгу должны были вернуть летом 1974 года, однако этого не произошло, и за 48 лет просрочки не назвавший своего имени британец должен заплатить порядка 1200 фунтов стерлингов (более 137 тысяч рублей).

Ранее сообщалось, что жительница Уэльса вернула в библиотеку книгу, взятую 300 лет назад. Женщина обнаружила старинный том в библиотеке покойной крестной матери.

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Никита Савин
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