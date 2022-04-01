Россиян призвали отказаться от ряда продуктов при лечении COVID-19 и ОРВИ

Врач Маргарита Королева заявила, что продукты с глютеном вредны при лечении COVID-19

Доктор медицинских наук, профессор ФМБА, врач-диетолог Маргарита Королева заявила Агентству городских новостей «Москва», что больным COVID-19 и ОРВИ лучше отказаться от любых продуктов с высоким содержанием глютена. По словам диетолога, этот белок стимулирует воспалительные процессы и пролонгирует циркуляцию вирусов в крови, что существенно замедляет процесс выздоровления.

Диетолог объяснила россиянам, что глютеном, то есть клейковиной, богаты такие популярные продукты, как хлеб, печенье, макаронные изделия, манная крупа, хлопья для быстрого завтрака, перловка, овес и мясные полуфабрикаты.

«Они будут снижать активность иммунной системы, не позволят организму самому бороться с инфекцией и только поддержат проблему», — пояснила Королева. На время лечения диетолог призвала увеличить в рационе количество качественного белка животного или растительного происхождения.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург перечислил продукты, опасные для всех переболевших COVID-19. В черном списке среди прочего оказались красное мясо, трансжиры и сахар.