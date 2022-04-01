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Врач-диетолог перечислил опасные для переболевших коронавирусом продукты

Гинзбург рекомендовал воздержаться от красного мяса, сахара и трансжиров при постковиде

Фото: Pixabay

Врач-диетолог, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург перечислил опасные для переболевших коронавирусом продукты. Его слова передает URA.RU.

Специалист рекомендовал воздержаться от красного мяса, сахара и трансжиров, поскольку они способствуют усилению воспалений и свертываемости крови. Часто при постковиде в организме и так повышен уровень хронических воспалений. «Поэтому питание должно это исключать, а также не стимулировать свертываемость крови. Плюс, при постковиде сохраняются астенические действия, связанные с мозгом, это склонность к тревоге, депрессии», — пояснил Гинзбург.

По его словам, правильный рацион способствует снижению воздействия постковидного синдрома. Врач рекомендовал чаще употреблять морскую рыбу, овощи, фрукты, ягоды, зелень, орехи, кисломолочные продукты, сложные углеводы, гречку и овсянку. «Также в рацион питания можно добавить яйца. Чтобы кровь не свертывалась и не было воспалений, хорошо употребление ягод, типа малины, ежевики», — добавил эксперт.

Ранее врач-невролог сети клиник «Атлас» Игорь Мацокин советовал людям, переболевшим омикроном, отказаться от привычки пить кофе. По словам невролога, в период постковида следует минимизировать воздействие на организм стимуляторов, к которым относится кофеин.

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Марина Совина
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