Невролог рекомендовал переболевшим омикроном отказаться от кофе

Переболевшим омикроном людям лучше отказаться от привычки пить кофе. Такой совет дал врач-невролог сети клиник «Атлас» Игорь Мацокин в разговоре с изданием «Газета.ру».

По его словам, что в период постковида следует минимизировать воздействие на организм стимуляторов, к которым относится кофеин. Невролог пояснил, что кофеин истощает запасы аденозинтрифосфорной кислоты (АТФ), которая играет важную роль в обмене энергии и веществ. При этом он отметил, что ее наличие в организме после перенесенного COVID-19 «и так минимально».

Помимо этого, кофеин приводит к обезвоживанию и, следовательно, к повышению свертываемости крови, а также к снижению в крови различных микроэлементов. Все это негативно влияет на работу сердца и сердечно-сосудистую систем, подчеркнул Мацокин. В связи с этим врач рекомендовал заменить кофе некрепким белым или зеленым чаем.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль сообщила, что некоторые напитки мешают организму восстановиться после перенесенного коронавируса. По словам специалиста, переболевшим COVID-19 стоит ограничить употребление чая, кофе, газировки и магазинных соков.