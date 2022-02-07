Врач перечислила «запрещенные» для переболевших COVID-19 напитки

Некоторые напитки мешают организму восстановиться после перенесенного коронавируса. Об этом предупредила в интервью врач-диетолог Анжелика Дюваль, передает радио Sputnik.

По словам специалиста, переболевшим COVID-19 стоит ограничить употребление чая, кофе, газировки и магазинных соков. «После перенесенной коронавирусной инфекции следует воздерживаться некоторое время от крепкого кофе и черного чая, отдавая предпочтение воде. Также в список запрещенных я бы внесла сладкие газированные напитки, пакетированные соки. Лучше готовить это дома», — пояснила Дюваль.

Диетолог напомнила, что основным питьем при восстановлении после болезни, как и во время заболевания, должна быть простая вода. Быстрее восстановиться также помогут приготовленные дома морсы и настой на основе зеленого чая, подчеркнула Дюваль.

Ранее врач-кардиолог, кандидат медицинских наук, руководитель компании «МИССАДЕНА» Анна Бабаликашвили также рассказала, от каких напитков следует воздержаться после перенесенной коронавирусной инфекции. «После ковида и так на какое-то время может сохраняться одышка, а если сердцебиение будет чаще, одышка будет ощущаться сильнее. Поэтому, независимо от сложности и тяжести заболевания, после ковида на какой-то период — на 2-3 месяца — желательно вообще воздержаться от кофе и крепкого чая», — предупредила врач.

