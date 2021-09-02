Названы противопоказанные после коронавируса напитки

Врач-кардиолог, кандидат медицинских наук, руководитель компании «МИССАДЕНА» Анна Бабаликашвили рассказала в интервью радио Sputnik, от каких напитков следует воздержаться после перенесенной коронавирусной инфекции. Она посоветовала некоторое время после болезни не пить крепкие черный чай и кофе.

«Крепкие черный чай и кофе могут вызывать тахикардию. После ковида и так на какое-то время может сохраняться одышка, а если сердцебиение будет чаще, одышка будет ощущаться сильнее. Поэтому, независимо от сложности и тяжести заболевания, после ковида на какой-то период — на 2-3 месяца — желательно вообще воздержаться от кофе и крепкого чая», — предупредила врач.

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Бабаликашвили отметила, что этот совет касается не только тех, кто тяжело перенес заболевание, а всех переболевших COVID-19. Она уточнила, что от этих напитков стоит отказался на два-три месяца после перенесенной инфекции.

Обратно противоположный совет кардиолог дала относительно зеленого чая. По ее словам, напиток содержит вещества, прекрасно воздействующие на тонус сосудов.

Врач также предостерегла от резкого возвращения к употреблению черного чая и кофе и посоветовала делать это постепенно, начиная с одной-двух чашек в день. Более того, напиток на первых порах не должен быть крепко заваренным, уточнила кандидат медицинских наук.

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