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Коронавирус связали с опасными осложнениями на сердце

Ученые США выяснили, что COVID-19 увеличивает вероятность развития миокардита в 16 раз
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Фото: Unsplash

Ученые США показали, что COVID-19 увеличивает вероятность развития миокардита (воспаления сердца) в 16 раз, что является веским аргументом в пользу вакцинации. Ранее была показана связь миокардита и перикардита с вакцинами Pfizer и Moderna среди мужчин и мальчиков-подростков, однако осложнения от коронавирусной инфекции превышают этот риск. Кратко о результатах исследования рассказывается в пресс-релизе на MedicalXpress.

В ходе исследования специалисты проанализировали истории болезни 1,5 миллиона пациентов с COVID-19 и 35 миллионов пациентов без коронавирусной инфекции, чтобы узнать, какой процент страдал опасными осложнениями на сердце. В целом, миокардит наблюдался достаточно редко среди людей с COVID-19 и без него, однако коронавирусная инфекция оказалась в значительной степени связана с повышенным риском миокардита, причем риск варьировался в зависимости от возрастной группы.

Повышенный риск миокардита среди пациентов с COVID-19 был наиболее выражен у лиц младше 16 лет, у которых он вырос в 37 раз по сравнению с людьми этой же возрастной группы, у которых не было коронавируса. Хотя точная причина этого не выяснена, она может быть связана с вирусной инфекцией сердца или — если возраст пациента менее 16 лет — с мультисистемным воспалительным синдромом.

Центр по контролю и профилактике заболеваний (США) в июне пришел к выводу, что преимущества вакцинации против COVID-19 перевешивают риски вызванного вакциной миокардита даже в группе самого высокого риска.

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