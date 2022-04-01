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Мединский подтвердил проведение российско-украинских переговоров в видеоформате

Мединский подтвердил проведение переговоров РФ и Украины в режиме видеоконференции
Владимир Мединский

Владимир Мединский. Фото: Совет Федерации / Globallookpress.com

Глава российской делегации, помощник президента страны Владимир Мединский подтвердил, что переговоры с представителями Украины продолжаются в пятницу, 1 апреля, в видеоформате. Об этом он написал в Telegram.

Вместе с тем он подчеркнул, что позиции России по Крыму и Донбассу остаются неизменными.

О начале переговоров также заявил один из членов украинской делегации, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. «Переговоры продолжились в онлайн-формате с подключением рабочих подгрупп», — сообщил он.

Очередные российско-украинские переговоры состоялись 29 марта во дворце Долмабахче в Стамбуле. Встреча стартовала с беседы тет-а-тет между Мединским и председателем фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давидом Арахамией.

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Сергей Истомин
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