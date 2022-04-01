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Делегации России и Украины приступили к переговорам

Начались переговоры делегаций России и Украины по видеосвязи
Владимир Мединский

Владимир Мединский. Фото: Сергей Карпухин / РИА Новости

Делегации России и Украины приступили к переговорам по видеосвязи. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава российской делегации Владимир Мединский.

«Наши позиции по Крыму и Донбассу — неизменны», — подчеркнул Мединский.

О начале переговоров также сообщил член украинской делегации, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. «Переговоры продолжились в онлайн-формате с подключением рабочих подгрупп», — цитируют его украинские СМИ.

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27 марта

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил за продолжение переговоров с Киевом. По его словам, Москва готовит реакцию на предложения, выдвинутые украинской делегацией во время предыдущего раунда переговоров в Стамбуле. Глава МИД также отметил, что во время переговоров Киев продемонстрировал понимание реальности по вопросам Крыма и Донбасса.

Очередные переговоры делегаций России и Украины состоялись 29 марта во дворце Долмабахче в Стамбуле. Встреча началась с беседы тет-а-тет между Мединским и председателем фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давидом Арахамией.

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Алиса Реброва
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