Начались переговоры делегаций России и Украины по видеосвязи

Делегации России и Украины приступили к переговорам по видеосвязи. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава российской делегации Владимир Мединский.

«Наши позиции по Крыму и Донбассу — неизменны», — подчеркнул Мединский.

О начале переговоров также сообщил член украинской делегации, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. «Переговоры продолжились в онлайн-формате с подключением рабочих подгрупп», — цитируют его украинские СМИ.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил за продолжение переговоров с Киевом. По его словам, Москва готовит реакцию на предложения, выдвинутые украинской делегацией во время предыдущего раунда переговоров в Стамбуле. Глава МИД также отметил, что во время переговоров Киев продемонстрировал понимание реальности по вопросам Крыма и Донбасса.

Очередные переговоры делегаций России и Украины состоялись 29 марта во дворце Долмабахче в Стамбуле. Встреча началась с беседы тет-а-тет между Мединским и председателем фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давидом Арахамией.