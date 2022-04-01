Лавров выступил за продолжение переговоров с Украиной

Глава МИД Лавров заявил, что Россия готовит реакцию на предложения Украины

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал к продолжению переговоров с Украиной, передает ТАСС.

По словам Лаврова, Москва готовит реакцию на предложения, которые Украина представила во время последнего раунда переговоров в Стамбуле.

«Там есть движение вперед, прежде всего, в том, что касается признания невозможности Украины быть блоковой страной, невозможности для Украины искать счастья в Североатлантическом альянсе», — сказал Лавров на пресс-конференции после переговоров с индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром.

Глава российского МИД добавил, что безъядерный внеблоковый нейтральный статус Украины уже сейчас «осознается как абсолютная необходимость», передает РИА Новости.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении спецоперации на территории Украины.