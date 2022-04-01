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Кремль отметил превосходство ВС России в воздухе в ходе спецоперации на Украине

Песков заявил о превосходстве ВС РФ в воздухе в ходе спецоперации на Украине

Кадр: видео Министерство обороны РФ / РИА Новости

Превосходство Вооруженных сил (ВС) России в воздухе в ходе специальной военной операции на Украине является абсолютным фактом. Это отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Так пресс-секретарь президента прокомментировал ситуацию в Белгороде, где после авиаудара Вооруженных сил Украины (ВСУ) произошел пожар на нефтебазе. Он добавил, что оценки ЧП должны давать силовые ведомства.

Также Песков сообщил, что авиаудар ВСУ по нефтебазе в российском Белгороде не создает комфортных условия для продолжения переговоров между Москвой и Киевом.

О ЧП на территории нефтебазы в Белгороде стало известно 1 апреля. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, пожар начался из-за авиаудара с двух вертолетов ВСУ, которые зашли на территорию России на низкой высоте. Губернатор заверил, что населению ничего не угрожает.

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Сергей Истомин
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