Священник спас серфера от акулы-людоеда и получил правительственную награду

Католический священник из Австралии спас серфера от белой акулы и получил медаль

В Австралии католический священник удостоился правительственной награды за спасение серфера от акулы. Об этом сообщает Aleteia.

Отец Лиам Райан получил медаль «За храбрость» после инцидента, произошедшего 31 июля 2020 года. Священник рассказал, что отправился отдохнуть на пляж Банкер-Бей в штате Западная Австралия вместе с лучшим другом и его семьей. «Мы были в воде совсем недолго, плыли в океан, чтобы поймать новую волну, когда увидели, что за спиной одного из серферов показался плавник пятиметровой белой акулы», — рассказал Райан в интервью.

Акула-людоед бросилась на мужчину и вцепилась в доску, серьезно повредив мужчине голень. Пострадавшему, 28-летнему Филу Маммерту, удалось сунуть в пасть рыбе остатки доски, но она продолжала кружить вокруг него. Однако отец Райан, его друг и другой серфер по имени Алекс Оливер, который также получил медаль, уже спешили на помощь. Им удалось отогнать акулу и доставить Маммерта на берег.

«Филу очень повезло: позже выяснилось, что акула чуть было не разорвала ему артерию. Можете считать это удачей, но я предпочитаю думать, что мы стали свидетелями Божьего промысла в действии», — сказал Райан.

Более того, священник и спасенный им Фил Маммерт стали близкими друзьями и теперь регулярно общаются. Райан сказал, что бросился на помощь инстинктивно, однако все равно очень рад награде, которая была вручена ему в марте.

Большая белая акула, или акула-людоед, — одна из самых крупных хищных рыб в мире. В среднем представители этого вида вырастают до 4,6-4,8 метра в длину. Считаются наиболее опасным для человека видом акул.

Ранее сообщалось, что в американском штате Флорида женщина отбилась от акулы голыми руками. Она стала жертвой нападения лимонной акулы.