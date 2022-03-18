Женщина голыми руками отбилась от напавшей на нее лимонной акулы

Женщина во Флориде отбилась от укусившей ее акулы и вернулась к морю спустя месяц

Пользовательница TikTok @wildwitchofthew3st из США голыми руками отбилась от лимонной акулы, которая набросилась на нее и укусила во время купания. Пострадавшая заявила, что нападение акулы не уменьшило ее любви к воде и что она вернулась к морю спустя месяц.

35-летняя Хизер Уэст плавала в национальном парке на острове Драй Тортугас в американском штате Флорида, в то время как ее друзья оставались на берегу. Неожиданно женщина почувствовала, что что-то не так.

«Внутренний голос сказал: "Выходи сейчас же". В ту секунду, когда я смотрела в сторону пляжа, я почувствовала, что что-то схватило меня за лодыжку. Даже несмотря на то, что за несколько секунд до этого я видела, что все находятся на пляже, мой мозг не мог понять, что происходит, и я подумала, что один из них схватил меня, чтобы напугать», — рассказала она.

Уэст удивилась, что у ее друга настолько сильный захват, и ждала, пока он ее отпустит. После этого американка почувствовала мощный толчок в ногу и сразу осознала, что никакого друга рядом нет, и на самом деле ее укусила акула. Морская хищница вцепилась в ногу женщины и начала таскать ее в воде.

Купальщица поняла, что единственный шанс выжить — начать отбиваться. Она легла на спину и начала пинать акулу свободной ногой. «Я впала в такое бешенство, что использовала акулу как рычаг, села в воде и начала бить ее кулаками по рылу. Только после этого она отпустила меня», — описала схватку пострадавшая.

Освободившись, американка начала звать на помощь. Вода была мутной от крови, и женщина не видела, куда уплыла акула. Она подчеркнула, что в этот момент почувствовала себя персонажем из фильма «Челюсти». Друзья американки за руки вытащили ее на берег и начали накладывать жгуты на рану. «Я думала, что лишилась ноги. Я посмотрела вниз, увидела, что она еще на месте, и закричала от радости», — вспоминает Уэст.

Пользовательницу TikTok доставили на близлежащий остров, а затем на самолете отвезли в медицинский центр во Флориде. Там ей пришлось ждать помощи три с половиной часа. Она заявила, что была готова начать оказывать себе помощь самостоятельно.

В результате нападения акулы женщине наложили 18 швов на ногу. Несмотря на пережитое, она решила вернуться в воду всего спустя месяц.

Ранее сообщалось, что большая белая акула, также известная как акула-людоед, на глазах у очевидцев напала на купавшуюся в океане женщину вблизи австралийского города Эсперанс, штат Западная Австралия, и нанесла ей тяжелые травмы. Пляж был незамедлительно закрыт для посещения.