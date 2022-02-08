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Акула-людоед напала на купавшуюся в океане женщину и нанесла ей серьезные травмы

Большая белая акула напала на купающуюся с кругом женщину на глазах очевидцев

Фото: Shutterstock

Большая белая акула, также известная как акула-людоед, на глазах у очевидцев напала на купавшуюся в океане женщину вблизи австралийского города Эсперанс, штат Западная Австралия, и нанесла ей тяжелые травмы. Об этом сообщает 9News.

Женщина в возрасте около 20 лет получила серьезные травмы после нападения акулы. Посетители пляжа рассказали, что купальщица находилась одна в 50 метрах от берега на надувном круге для бассейна. Акула напала на австралийку и вцепилась в ее торс.

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Пара очевидцев побежала в океан, чтобы спасти женщину, и вытащила ее на берег. Пострадавшая потеряла сознание. Очевидцы отвезли женщину в больницу, где врачи борются за ее жизнь.

Пляж был незамедлительно закрыт для посещения. Местные власти занимаются расследованием произошедшего. Установлено, что на женщину напала именно большая белая акула.

Большая белая акула, или акула-людоед, — одна из самых крупных хищных рыб в мире. В среднем представители этого вида вырастают до 4,6-4,8 метра в длину. Считаются наиболее опасным для человека видом акул.

Ранее сообщалось, что в австралийском штате Новый Южный Уэльс женщина отбилась от укусившей ее узкозубой акулы и в тот же день снова пошла купаться. Пострадавшая получила 10 колотых ран правого бедра и признала, что все могло обернуться гораздо хуже, если бы укус акулы повредил важные кровеносные сосуды.

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Алиса Дмитриева
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