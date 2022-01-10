Женщина отбилась от укусившей ее акулы и снова пошла купаться в тот же день

В австралийском штате Новый Южный Уэльс женщина отбилась от укусившей ее узкозубой акулы и в тот же день снова пошла купаться. Об этом сообщает Daily Mail.

42-летняя австралийка нарушила правила безопасности и пошла купаться в шесть часов утра. Когда она отплыла на 30 метров от берега, в ее правое бедро вцепилась акула.

Женщина вспомнила историю об австралийском чемпионе по серфингу Мике Фэннинге, которому удалось отбиться от напавшей на него акулы, и по его примеру ударила хищника. Это помогло: рыба разжала зубы и уплыла. Австралийка сумела самостоятельно добраться до берега, где местный житель вызвал ей скорую помощь.

Пострадавшая получила 10 колотых ран правого бедра и признала, что все могло обернуться гораздо хуже, если бы укус акулы повредил важные кровеносные сосуды. «В тот же день я вернулась в воду вместе с моими сыновьями, но мы старались держаться ближе к берегу», — отметила она.

Узкозубые акулы — небольшие хищные рыбы, которые водятся по всему миру и часто встречаются у восточного и южного побережья Австралии. Как правило, они не проявляют агрессию в отношении людей. Известен лишь один случай нападения узкозубой акулы с летальным исходом.

Ранее сообщалось, что любитель подводной охоты из австралийского штата Квинсленд отбился от укусившей его тупорылой акулы и попал в больницу, но планирует вернуться в воду, как только заживут раны. Он не собирается нырять в том же месте, где он встретил акулу.