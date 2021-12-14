Подводный охотник отбился от огромной тупорылой акулы

Любитель подводной охоты из австралийского штата Квинсленд отбился от укусившей его тупорылой акулы и попал в больницу, но планирует вернуться в воду, как только заживут раны. Об этом сообщает ABC.

24-летний Филлип Браун охотился с гарпуном на баррамунди вблизи скалистого островка в 300 метрах от пляжа Ярраба и встретился с тупорылой акулой.

«Я знал, что сейчас случится. Я увидел, что это тупорылая акула, и понял: она сейчас нападет на меня. Я находился далеко от скалы, поэтому попытался плыть быстрее. Как только я доплыл до скалы, акула подплыла сзади и схватила меня за ногу. Я думал, что умру, потому что я был беззащитен перед огромной акулой», — рассказал мужчина.

Австралиец схватил свой небольшой гарпун, развернулся и нанес акуле удар в голову. Браун сумел самостоятельно забраться на частично погруженную в воду скалу, но акула не сдавалась. «Она продолжала кружить и возвращаться ко мне, потому что я потерял много крови», — пояснил мужчина.

Хищная рыба подплывала два или три раза, но Браун находился на мели и поднял ногу из воды. Мужчина стал звать на помощь друзей и родных, которые находились в лодке неподалеку. Охотника подняли на борт и перевязали рану футболкой его племянника, наложив жгут из якорной веревки.

На пути назад компания столкнулась с отливом, из-за чего добраться до пляжа было непросто. «Поскольку это была моя лодка, я просто сказал приятелю, чтобы он не беспокоился о ней и плыл прямо в грязь, лишь бы добраться до берега. Мы подобрались достаточно близко, чтобы они смогли донести меня до берега, поместить в автомобиль и доставить в больницу», — сказал Браун.

В местной больнице австралийцу оказали первую помощь, после чего на вертолете его доставили в более крупную больницу, где ему провели экстренную операцию. В результате нападения акулы мужчина получил травму колена и разрыв сухожилия.

Австралиец подчеркнул, что планирует вернуться в воду, когда его здоровье восстановится после нападения хищницы, но не собирается нырять в том же месте, где он встретил акулу.

Ранее сообщалось, что девочка из австралийского штата Виктория сумела сама отбиться от акулы, укусившей ее и ее друга во время купания на пляже Ошен Гров. Юношу отпустили из больницы после оказания помощи с незначительной травмой, девочка до сих пор остается под наблюдением врачей.