Володин посоветовал критикующим Россию госслужащим оставить посты
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что критикующим действия России государственным служащим следует оставить посты. Такой совет спикер нижней палаты парламента опубликовал в своем Telegram-канале.
Он предложил обсудить с профильными министерствами возможность кадровых решений в отношении таких госслужащих. Подло себя так вести по отношению к нашим солдатам и офицерам, защищающим Россию, пояснил Володин.
По мнению спикера Госдумы, бюджетники, осуждающие Россию, имеют проблемы с совестью.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что заявление президента Владимира Путина о «самоочищении» России касалось людей, которые бегут из страны на фоне специальной операции.
16 марта Путин в ходе совещания о мерах социально-экономической поддержки регионов заявил, что в России сейчас происходит самоочищение общества. По мнению главы государства, такой процесс только укрепит Россию и позволит гражданам противостоять любым внешним вызовам.