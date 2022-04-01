Володин посоветовал критикующим Россию госслужащим оставить посты

Спикер Госдумы Володин посоветовал критикующим действия России госслужащим оставить посты

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что критикующим действия России государственным служащим следует оставить посты. Такой совет спикер нижней палаты парламента опубликовал в своем Telegram-канале.

Он предложил обсудить с профильными министерствами возможность кадровых решений в отношении таких госслужащих. Подло себя так вести по отношению к нашим солдатам и офицерам, защищающим Россию, пояснил Володин.

По мнению спикера Госдумы, бюджетники, осуждающие Россию, имеют проблемы с совестью.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что заявление президента Владимира Путина о «самоочищении» России касалось людей, которые бегут из страны на фоне специальной операции.

16 марта Путин в ходе совещания о мерах социально-экономической поддержки регионов заявил, что в России сейчас происходит самоочищение общества. По мнению главы государства, такой процесс только укрепит Россию и позволит гражданам противостоять любым внешним вызовам.