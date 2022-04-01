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Володин посоветовал критикующим Россию госслужащим оставить посты

Спикер Госдумы Володин посоветовал критикующим действия России госслужащим оставить посты

Фото: пресс-служба Госдумы РФ

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что критикующим действия России государственным служащим следует оставить посты. Такой совет спикер нижней палаты парламента опубликовал в своем Telegram-канале.

Он предложил обсудить с профильными министерствами возможность кадровых решений в отношении таких госслужащих. Подло себя так вести по отношению к нашим солдатам и офицерам, защищающим Россию, пояснил Володин.

По мнению спикера Госдумы, бюджетники, осуждающие Россию, имеют проблемы с совестью.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что заявление президента Владимира Путина о «самоочищении» России касалось людей, которые бегут из страны на фоне специальной операции.

16 марта Путин в ходе совещания о мерах социально-экономической поддержки регионов заявил, что в России сейчас происходит самоочищение общества. По мнению главы государства, такой процесс только укрепит Россию и позволит гражданам противостоять любым внешним вызовам.

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Анна Щербакова
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