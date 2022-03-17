Песков заявил о покидающих страну предателях

Песков: слова Путина о «самоочищении» России касались «предателей», бегущих из страны

Заявление президента Владимира Путина о «самоочищении» России касалось людей, которые бегут из страны на фоне специальной операции. Такое объяснение привел официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС. По его мнению, это предатели.

«Очень многие люди показывают себя, по-русски говоря, предателями. Они сами исчезают из нашей жизни, кто-то уходит со своих должностей, кто-то уходит из активной служебной жизни, кто-то покидает страну», — сказал Песков.

В то же время многие граждане хотят не просто эмоционально, а действенно поддерживать президента России. Таких, по словам представителя Кремля, большинство.

