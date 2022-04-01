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Украинские военные ногами «разминировали» дорогу и попали на видео

В сети появилось видео, на котором украинские силовики ногами отбрасывают мины под Киевом

Украинские военные попали на видео во время «разминирования» дороги под Киевом — силовики отбрасывали боеприпасы ногами на обочину. Ролик опубликовало РИА Новости.

На видео попала автомобильная дорога, на которой в шахматном порядке разложено около 20 мин. Люди в камуфляжной форме и бронежилетах подходят к ним и двигают ногами в сторону обочины.

Читателей предупреждают, что тем, кто не знаком с типом мины и ее особенностями, лучше не повторять действия военных.

Ранее глава МЧС Донецкой народной республики (ДНР) Алексей Кострубицкий заявил, что полное разминирование Донбасса может занять десятки лет. По его словам, украинскими военными в регионе были заминированы многие объекты социальной инфраструктуры, трансформаторные подстанции, водопроводные узлы и даже дороги общего пользования.

Алевтина Запольская
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