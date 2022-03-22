Стали известны примерные сроки разминирования Донбасса

Глава МЧС ДНР заявил, что на разминирование Донбасса уйдут десятки лет

Сроки полного разминирования территории Донбасса могут растянуться на десятки лет. Об этом заявил глава МЧС Донецкой народной республики (ДНР) Алексей Кострубицкий, пишет РИА Новости.

По его словам, украинскими военными в регионе были заминированы многие объекты социальной инфраструктуры, трансформаторные подстанции, водопроводные узлы и даже дороги общего пользования. Донецким взрывотехникам приходится работать круглосуточно.

«Кроме минирования проводят подрывы социально важных объектов», — рассказал Кострубицкий.

Ранее стало известно, что Народная милиция Донецкой народной республики (ДНР) взяла под свой контроль почти половину окруженного Мариуполя. Потери украинской стороны в городе оцениваются как очень тяжелые.