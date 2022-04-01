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США захотели уговорить Китай и Индию высвободить нефть из резервов

Белый дом заявил, что США уговаривают Индию и Китай высвободить нефть из резервов

Фото: Joel Angel Juarez / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Глава Национального экономического совета Белого дома Брайан Диз заявил, что США захотели уговорить Китай и Индию высвободить нефть из резервов для увеличения объемов предложения на рынке. Его слова передает ТАСС.

Как заявил Диз, США продолжают взаимодействовать со странами, которые не являются членами Международного энергетического агентства (МЭА). В частности, в их числе есть и Китай. «И мы будем и дальше это делать», — заверил он. Кроме того, готовность присоединиться к высвобождению нефти из резервов выражает и Индия.

«Мы к настоящему моменту видим достаточно необычайную готовность участвовать в этом скоординированном высвобождении, в том числе со стороны стран, которые являются членами МЭА, а также тех, которые ими не являются», — заключил Диз.

Ранее с призывом к партнерам страны распечатать свои нефтяные запасы выступил президент США Джо Байден. Тем не менее он не стал уточнять, от каких стран ожидает высвобождения резервной нефти.

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Марина Совина
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