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В России объявили о решении вопроса с дефицитом бумаги

Замглавы Минпромторга Евтухов заявил о решенной проблеме дефицита бумаги в России

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Российские власти объявили о решении вопроса дефицита бумаги, цены на нее нормализуются и возвращаются к уровням января. Об этом рассказал замглавы Минпромторга Виктор Евтухов, его слова приводит ТАСС.

«Сейчас ситуация нормализуется. Цены возвращаются к уровням января — февраля месяца, и никакого дефицита в ближайшее время не будет», — заверил он.

Как сказал Евтухов, Светлогорский комбинат нашел поставщиков в Индии и Китае, а еще ему предложили российские ингредиенты. «Это новый сорт бумаги, и она будет немножко другого цвета, не ярко-белая. Но при этом будут использоваться химикаты, которые не содержат хлора, то есть она еще будет экобумага», — пояснил замминистра.

Ранее старший директор, руководитель группы корпоративных рейтингов АКРА Екатерина Можарова заявила, что нормализация на рынке бумаги станет возможна, когда будут налажены поставки хлората натрия из других стран, в первую очередь из Китая, либо внесены изменения в процесс производства с использованием альтернативных отбеливателей.

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Платон Щукин
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